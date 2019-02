Bloomberg: Swedbank Eesti otsis aktiivselt rikkaid Vene kliente

Rootsi rahvusringhäälingu SVT ajakirjanikud avalikustasid, et aastatel 2007-2015 liikus läbi Swedbanki kontode vähemalt 5,8 miljardi dollari ulatuses kahtlast raha. Uurimise all olid ülekanded, kus üheks osapooleks oli Danske Banki Eesti filiaali pangakonto.

Swedbank on korduvalt väitnud, et neil ei olnud mingeid seoseid Danskes toimunud rahapesuga ning nad on kõikidest kahtlustest puhtad. Panga kõneisik Gabriel Francke Rodau keeldus kommenteerimast rahvusvahelist privaatpangandust puudutavaid asjaolusid. Bloombergi küsimustele vastas Francke Rodau, et Swedbank saab praegu väga palju päringuid Balti äride kohta ning nad tahavad esitada samasugust informatsiooni kõikidele välistele aktsionäridele ühel ajal.