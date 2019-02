Arvo Sarapuu bussifirma sai ühistranspordikeskuselt hundipassi

«Lepingute täitmisel on ilmnenud hulgaliselt asjaolusi, mis kogumis on seadnud kahtluse alla pakkuja OÜ Atko Liinid usaldusväärsuse hankelepingu partnerina. Atko Liinid OÜ-ga sõlmitud hankelepingute täitmisel esinevad pidevad ja olulised lepingurikkumised, mille tagajärjel on keskus rakendanud sanktsioone, ent vaatamata keskuse korduvatele pretensioonidele ei ole vedaja rakendanud efektiivseid meetmeid oma lepingulise soorituse kvaliteedi parandamiseks,» teatas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Esimesele hankele on lisaks Atkole oma pakkumused esitanud AS MK Autobuss, AS Temptrans, AS Sebe, AS Hansabuss, AS GoBuss. Teisele hankele on esitanud pakkumused samad ettevõtted, välja arvatud MK Autobuss.