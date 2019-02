Korteriomanikud mures: välja tuleb vahetada 180 miljoni eest uksi

Omanike keskliit pöördus täna õiguskantsleri poole, et juhtida tähelepanu ühele möödunud aasta lõpus muudetud siseministeeriumi määrusele, millega täpsustati majade tuleohutusnõudeid. Lühidalt öeldes on omanikud järeldanud, et suurem osa Eesti korteriomanikke peavad korteriuksed ja trepikotta viivad uksed välja vahetama.