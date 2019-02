Šveitsi firma kolib müügi Eestisse

«Tänu oskusteabele ja infrastruktuuridele on Tallinn kõige loogilisem koht, kust alustada laienemist Baltikumi, Põhjalasse ja Kesk-Euroopasse. Lisaks sellele on meil kindlasti huvi otsida tulevikus koostöövõimalusi ka Eesti riigisektoriga, mis on digitaalselt arenenuim maailmas. Meie GPS tehisintellekti- ja masinõppepõhise rakenduse arendamine koostöös Eestiga oleks kindlasti mõlemapoolselt kasulik,» ütles Business Investigation tegevjuht Bruno Ciroussel.

Kõnealust tehnoloogiat on ettevõte arendanud juba pea kümme aastat ning on nüüd tootearenduses jõudnud piisavalt kaugele, et käivitada globaalne äritegevus. Praeguseks on Business Investigation oma tegevust laiendanud Prantsusmaale, Saksamaale, Itaaliasse, Tšiilisse, Egiptusesse, Tuneesiasse, Indiasse ja Hiina, kuid Tallinn hakkab selles võrgustikus mängima erilist rolli Business Investigationi IT-arenduskeskusena, kus toimub nende põhitoote GPS edasine arendustöö.