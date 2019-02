Apple trügib pangandusturule

Apple valis välja peamiselt investeerimispangana tuntud Goldman Sachsi, kellega koostöös tuleb peagi välja iPhone’i rakendusega sünkroniseeritud Apple’i krediitkaardiga, kirjutab The Wall Street Journal.

Kahe ettevõtte koostööd jälgivad tähelepanelikult nii Wall Streeti pangad kui ka Silicon Valley. Kummalgi koostööpartneril pole erilisi kogemusi tarbijate finantseerimise kohta ei ole. Goldman Sachs sai tavapanganduse litsentsi finantskriisi ajal selleks, et USA keskpank (Föderaalreserv) saaks anda finantsabi.

Apple on aga koloss, kelle bilansis on üle veerand triljoni dollari vaba raha, Goldmani bilansimaht on 933 miljardit dollarit ning soov jaepangandusäri üles ehitada.