VIROL võtab bussiteema uuesti arutada

“Mina teistsugust otsust ei oodanudki. Riigikogu kandidaatidest koosnev juhatus lükkas aasta aega sahtlis olnud arutelu veel ühe kuu võrra edasi. Kahetsusväärne on see, et riigikokku pürgijad ei julge valimiskampaania ajal nende jaoks ebamugavate teemade kohta otsuseid langetada. Paljudele valijatele on see põhimõtteline igapäevaküsimus. Mina jätkan võitlust tasuta transpordi eest, sõltumata saadud valimistulemustest,” rääkis Maksim Butšenkov.