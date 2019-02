Värbajad: rahapesuskandaal võib jääda Danskest koondatud töötajaid kummitama

Finantsinspektsioon otsustas eelmisel nädalal sulgeda Danske panga Eesti filiaal, mis tähendab, et aasta jooksul kaotab töö 240 pangatöötajat. Kui juurde arvata veel Luminorist koondatavad 130 inimest, tekib Eesti turule kokku 370 pangandustaustaga töötut.

CVO Recruitmenti juhatuse liige Triin Raamat ütles, et pea 400 tööturule siseneja puhul mängib eelkõige rolli varasem töökogemus. «Luminorist ja Danskest tulevatel IT-töötajal on arvatavasti kergem leida uut töökohta, sest tänane vajadus on selles sektoris püsivalt kõrge,» tõi ta näiteks.

Raamatu sõnul on oluline tööturule siseneva inimese avatus ja paindlikkus. «Tuleb selgeks teha, mis on praeguse tööuru vajadus ja ennast vastavalt kohandada. See ei tähenda kohe uue eriala õppimist, aga tuleks alustada väikestest mööndustest, näiteks arvestada sellega, et järgmine töökoht ei pruugi olla panganduses,» ütles ta.

Lisaks soovitab Raamat olla aktiivne ja ettevõtlik. Kindlasti on neid, kelle jaoks koondamine on ebameeldiv üllatus, kuid selles tuleks näha võimalust. «Ma ei vaataks seda mustades toonides. Üldiselt läheb majandusel hästi ja ettevõtted arenevad ja otsivad töötajaid. Headele inimestele võimalusi jätkub,» ütles ta.

Küsimusele, kas Danske panga maine võib hakata koondatuid tööotsingutel mõjutama, ütles Raamat, et seda ei saa välistada. «Ma väga loodan, et uusi võimalusi otsivaid Danske töötajaid vaadatakse nende rolli ja vastutuse järgi. Ma arvan, et on hulk inimesi, kes on kahjuks sattunud situatsiooni, olles ise seda olukorda mitte põhjustanud. Kuid usun, et nendele töötajatele tehakse rangemat kontrolli ja neilt uuritakse, mis oli nende roll ja nende vastutus meedias kajastatul,» ütles ta. «Kindlasti on rolle, millega selgus saabub lihtsamalt, näiteks esmatasandi töötajad ilmselgelt ei teadnud, mis seal ladvikus toimus, aga kindlasti mingite strateegiliste rollide puhul tekib uuel tööandjal kahtlus,» lisas Raamat.

Ta täpsustas, et peronaliotsingufirmana on CVO võtnud seisukoha, et igat inimest vaadatakse personaalselt ning üldistusi ei tehta. «Kuid ma ei saa välistada, et on ettevõtteid, kes puhtalt lisatöö vältimiseks või hirmust püüavad Danske töötajaid vältida. Kindlasti on. See on üsna keeruline situatsioon, kuhu need inimesed on sattunud,» ütles ta.

400 töökohta panganduses võtta pole

Ka Tammiste personalibüroo juht Sirje Tammiste ütles, et kõigile 400 pangandustöötajale samasugust tööd arvatavasti ei leidu. «Pigem tuleb arvestada, et nüüd on hetk, kus tuleb oma harjumuspärane töö ja tööturul pakutav läbi mõelda ning võtta seda aega kui põnevat võimalust leida tööelus hoopis midagi uut ja põnevat. Intelligentsuse üks olulisi tunnuseid on kohanemisvõime. Pangas on koos palju intelligentseid inimesi, kes saavad nüüd oma kohanemisvõimet testida,» ütles ta.

«Kindlasti mõjutab endise töökoha maine tööotsija võimalusi tööturul, eelhoiakud saadavad meid alati,» üles Tammiste, «Siiski usun, rahapesu teemad pole nende inimeste südamel, keda koondatakse. Pankades töötavad ausad, korralikud ja tublid inimesed, keda saab usaldada. Nii ei peaks see kuidagi probleemiks saama,» lisas ta. Kuid Tammiste paneb südamele, et kõige kehvem, mida tööotsija teha saab, on intervjuul endisest tööandjast halba rääkida.

«Vakantseid töökohti on praegu väga palju. Paraku on need eelkõige tööliste-teenindajate tasemel. Teenindajateks kindlasti sobivad paljud tellerid, kuid palgatasemed ja tööaeg pankadega võrreldes ei pruugi olla sobivad,» nentis ta. Tammiste soovitab tööturule sisenejatel olla avatud meelega erinevaid võimalusi kaaluma ja mitte jääda pikaks ajaks koju unistuste tööd ootama. «Leidke töö korralikus ettevõttes, olge valmis alustama madalamalt positsioonilt ja võite kindel olla – pühendunud töötajat märgatakse ja tema karjäär edeneb ka siis, kui on algul vaja vähemaga leppida,» ütles ta.