«Kui Mürk-Dubout’st peaks saama Tallinki juht, siis saab Tallink järjekordselt väga hea juhi»

Räägitakse, et üks põhjus on see, et Tallinki aktsia hind on punases ja aktsionärid on vihased: Hunt pidi hinna üles rääkima, aga ei saanud hakkama.

Tallinki aktsia hinda ei pea mitte keegi üles rääkima. Seda hinda peab kujundama 7500 Tallinki töötajat. Niipea, kui tuli välja juhatuse muudatus, tegi Postimees rasvase pealkirja, et aktsionärid ja investorid võtsid muudatuse halvasti vastu, aktsia hind läks langusse. Tõepoolest, 0,0002 protsenti aktsiatest vahetas omanikku: 680 miljonist aktsiast üks terake. Aktsia hind langes 0,48%. Kindlasti ei tasu sellest üldistavaid järeldusi teha.

Kuivõrd ikkagi on aktsia hinna tõstmine teie ja Mürk-Dubout’ ülesanne?

Tallinki aktsia hind võiks jõuda lähemale oma õiglasele raamatupidamislikule väärtusele, mis on 1,25 kandis. See on kogu Tallinki juhatuse ülesanne, kogu tiimi ülesanne. Soovime olla hea dividendimaksja. Soovime välja maksta vähemalt viis senti aktsia pealt, kui majandustulemused seda võimaldavad.

Miks pidi lahkuma Stalmeister?

Janek Stalmeister otsustas ise lahkuda.

Mis on juhatuse ümberkorraldamise, uue juhatuse eesmärk?

Need muutused on mul võimaldanud kiiremini luua meeskonda, kellega Tallinkit edaspidi juhtida. Mul on väga hea meel, et juhatuses on eri generatsioonide esindajaid ja kaks naist. Uus, viieliikmeline juhatus, mis pärast Piret Mürk-Dubout’ saabumist tööle hakkab, suudab veel üllatada nii Eestit kui ka aktsionäre. Tallinkiga liitudes küsisin Infortarilt, Tallinki suuromanikult, kui kauaks nad juhti vajavad, ja nende sõnum oli, et nad Tallinkit ei müü.

Enne teie tulekut oli ju müük päevakorras, siis tulite teie ja öeldi, et strateegilist partnerit enam ei otsita. Miks see plaan lörri läks?

Seda ei oska ma öelda, kas ja kes üldse midagi müüa soovis. See on ajakirjanduslik spekulatsioon.

See ei sündinud tühjalt kohalt.

Ma möönan, et see pressiteade oli suhteliselt krüptiline. Strateegiliste partnerite protsessiga alustati juulis 2017 ja see lõpetati märtsis 2018, kui avalikustati ka minu tööleasumine. Mulle annab kindlustunnet see, et Infortar on otsustanud Tallinkit edasi arendada – minu ja juhatuse ülesanne on leida moodused, kuidas. Olen veendunud, et näeme Tallinkit arenemas nii maal kui ka merel. Praegu oleme peamiselt merel, aga maailmas on veel palju huvitavaid meresid peale Läänemere, kuhu võiks Tallinki kogemust viia. Kuna me nende otsusteni jõuame, sellest on vara rääkida, aga analüüsifaasis on mitmeid eri projekte.

Nii et Tallink ei ole müügis?

Tallinki aktsiad on noteeritud Tallinna ja Helsinki börsil, kõik saavad neid osta.

Ma räägin suurosalusest.

Minule teadaolevalt mitte.

Võib-olla tahab Tallink ise midagi osta? Siljaga võrreldavat?