Tööinspektsioon: CV edastamise eest 50 eurot küsivad vahendusfirmad rikuvad seadust

«Otsisin pikalt tööd ja leidsin lõpuks internetist hea pakkumise. Kohapeal selgus, et tegemist on Eestis tegutseva töövahendusbürooga, mis intervjueerib siin inimesi, aga tulevane tööandja on hoopis välismaine ettevõte. Minu käest küsiti 50 eurot, et nad edastaksid minu CV võimalikule sobivale tööandajale. Kas nii on õige?» küsis tööotsija.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja nõustamise alal Meeli Miidla-Vanatalu ütles, et säärane käitumine on keelatud. «Seaduse kohaselt on töövahendus töö ja töötaja kokkuviimiseks vajaliku info vahendamine. Töö vahendamise eest ei tohi tööotsijalt raha küsida,» rõhutas ta.

Miidla-Vanatalu sõnul võivad sellist teenust pakkuda ka eraettevõtted, kui nad on enne tegevuse alustamist esitanud vastava teate majandustegevuse registrile.