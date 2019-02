Eesti Energia kaalub Hando Sutteri volituste pikendamist

Eesti Energia nõukogu esimees Väina Kaldoja ütles esmaspäebval ERR-ile, et ettevõtte nõukogu veel ei ole Eesti Energia juhi Hando Sutteri volitusi pikendanud. «Me oleme börsiettevõte ja ma ei saa seda asja enne kommenteerida, kui see asi on paigas,» ütles ta.