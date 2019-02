Tallinna Äripangal lasub kõrge rahapesurisk

Finantsinspektsioon tõi välja, et mitteresidentide teenindamisele suunatud äristrateegiast tulenevalt on pank äärmiselt haavatav makseteenusel põhinevale rahapesule nn. kihistamise faasis.

Tallinna Äripank asutati 1991. aasta detsembris ja on praeguseks üks vanimaid Eestis tegutsevaid kommertspanku. Tallinna Äripanga AS moodustab koos oma tütarettevõtetega AS TBB liising, AS TBB Invest ja Morgan Trade AS. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Aivar Luik, Andrei Žukov, Igor Novikov, Sergei Elošvili.