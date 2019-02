Ainus energeetik Eesti Energia juhtkonnas

Kui palju õli Eesti põlevkivis on, et seda tasub kaevandada looduse hinnaga?

Kui kaevandada umbes sellises mahus nagu praegu, siis jagub põlevkivi sajaks aastaks. Eesti põlevkivis on 13 protsenti õli, seda on ligi kaks korda rohkem kui mujal. Kui paned tonni kivi tehasesse, siis õli saab üle saja kilo. Praeguste hindadega annab õli korralikku kasumit.

Kuidas teile kui Virumaalt pärit inimesele tundub, on see ühe maanurga üleskaevamine sealsete inimeste suhtes aus ja õiglane?

Minu käest on seda vale küsida, sest olen selles valdkonnas olnud 1994. aastast. See on üks osa majandusest, ja mis oleks alternatiiv? Põlevkivi kaevandamine ei ole praegu enam n-ö maa segipööramine. Eesti Energia kaevandab valdava enamiku põlevkivist väheses kasutuses olevate maade alt, ilma et maapealne kasutus tulevikus muutuks.