Eesti luksustoit murdis Berliini

«Meie ja meie tarbijate jaoks on oluline kvaliteet, kvaliteet, kvaliteet,» ütles Postimehele KaDeWe juht Timo Weber. «Nii et mitte üksnes hind, hind, hind, mis suures osas paistab kaubandust tüürivat?» küsisin. «Kvaliteet ikkagi esmalt. Mis ei tähenda, et kõrge kvaliteet peab alati olema kallis. Aga kuna soovime oma tarbijale pakkuda ka unikaalsust, mille paneksin kvaliteedi järel teisele kohale, siis eriti kui tegemist on käsitööga, ongi ka hind kõrgem, meie ostjad on sellega nõus,» vastas ta.