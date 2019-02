Eesti Pank näitab riigi sünnipäeval üliharuldast rahatähte

Teiste seas saab väljapanekus näha 1923. aastal välja lastud üliharuldast 5000-margast rahatähte, mida on maailmas teadaolevalt alles vähem kui kümme eksemplari. Eestis on neist praegu vaid kolm. Väljapanekus on ka põnevad 1923. aastast pärit 100-margased kassatähed ületrükiga «üks kroon». Need 100-margased seisid kuni 1928. aastani kasutamata ja lasti ringlusse seetõttu, et krooni rahatähtede trükk ei saanud õigeks ajaks valmis.