EL valmistub kaubandussõjaks Trumpi USAga

Kaubandussuhteid Washingtoniga arutati reedel Bukarestis EL-i kaubandusministrite mitteametlikul kohtumisel, ütles Malmström. Voliniku sõnul on EL-i liikmesriigid mures «USA praeguse valitsuse kaubanduspoliitika teatud aspektide pärast».

USA kaubandusministeerium esitas pühapäeval Valgele Majale raporti, mis annab presidendile volituse kehtestada järgmise 90 päeva jooksul autode impordile tollimaks. EL on lubanud uute tollide kehtestamise korral kiiret ja tõhusat vastust.

Malmström ütles, et EL valmistab ette vastust imporditollidele ning lisas, et sellel on täielik liikmesriikide toetus.