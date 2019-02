Kinnisvarafirma: turul on suur puudus energiatõhusatest korteritest

Kinnisvara24 tegevjuht Kalev Roosiväli sõnas, et kõige energiatõhusamad müügil olevad korterid asuvad valdavalt uusarendustes. «Vanade hoonete renoveerimisel pole majaelanikel olnud soovi või jaksu energiatõhususse piisavalt investeerida. Portaalikülaliste huvi on aga väiksemate püsikuludega elamispindade vastu väga suur – statistika näitab, et nii A- kui B-energiaklassi korteripakkumisi külastatakse rohkem. Inimesed maksavad säästliku korteri eest pigem rohkem, kui soetavad odavama, kuid kõrgemate kõrvalkuludega elamispinna,» ütles Roosiväli pressiteates.

13 000 Kinnisvara24 müügil olevast korterist vaid kaks protsenti ehk 266 korterit on A-klassi energiamärgisega ja 3151 B-energiamärgisega.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman kinnitas, et energiatõhusate elamispindade eest ollakse valmis rohkem maksma. «Kõige lihtsama paralleeli võib tuua autoturult. Suure januga sõidukite hind langeb märksa kiiremini. Väikese kütusekuluga autode eest ollakse aga ühekordselt valmis oluliselt rohkem maksma,» selgitas ta.

Soomani sõnul mõjutab kõrvakulude suurus sarnaste korterite hinda kuni 10 protsendi võrra. «Inimesed on targemaks muutunud ja enam ei vaadata ainult laenumakse suurust, vaid sellele lisatakse ka kommunaalkulude arveid. Tihtipeale on säästliku uhiuue ja energiakuluka vana korteri kõikide kulude summa piisavalt sarnane, et inimesed soetavadki endale pigem uue korteri,» lisas ta.