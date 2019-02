Läti minister: Rail Balticu rajamine on ajagraafikust maas ja läheb oluliselt kallimaks

Tema sõnul lükkub Rail Balticu valmimine edasi vähemalt kaks ja pool aastat ja läheb ka oluliselt kallimaks. Ühisettevõtte RB Rail Eesti filiaali direktor Aivar Jaeski kinnitas samas, et ei tea põhjuseid, miks raudtee ehitus peaks venima.

«Ajagraafik sai kokku lepitud kolme riigi valitsuse poolt ja praeguse graafiku järgi peaks Rail Baltic valmima aastaks 2026. Arvatavasti minister on just äsja määratud ametipostile ja teda üllatas selle projekti keerukus ja komplekssus ja ehk sellest on tingitud tema sõnavõtt,» sõnas Jaeski.