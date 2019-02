Naftahinnad tõusid aasta kõige kõrgemale tasemele

USA ja Hiina kaubandusesindajad kohtusid reedel, et panna punkt nädala kestnud kõnelustele. Läbirääkimisi pikendati pühapäeva õhtuni, et ametiisikud jõuaksid kokku leppida enne järgmisel nädalal kukkuvat tähtaega, mil Ühendriikide imporditollid peaksid järsult tõusma.

Ka Xi ise näis olevat meelestatud optimistlikult kirjas, mille edastas Trumpile Hiina läbirääkimisdelegatsiooni Liu He. Hiina president väljendas lootust, et kõnelusi peetakse vastastikku lugupidavas ja koostöövalmis õhkkonnas, mille tulemusena võidavad kõik ja jõutakse mõlemapoolselt kasuliku kokkuleppeni, vahendas Hiina riigitelevisioon.

Vaatamata kaubandusoptimismile on naftahindate suuremale tõusule pannud piduri USA toornafta tootmise pidev kasv. Ühendriigid kasvatasid möödunud nädalal oma tootmist rekordilise 12 miljoni barrelini päevas. USA naftavarud kasvavad juba viiendat nädalat jutti ja nafta eksport on jõudnud samuti aegade kõige kõrgemale tasemele.

USA naftatootmise kasv on jõudnud tasemele, kus see on hakanud kahandama naftakartelli OPEC poolt hiljuti vastu võetud kärbete mõju, mille eesmärgiks on vähendada maailmaturule voolava nafta hulka.