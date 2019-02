Graafik: vaata, millised on Swedbanki majandustulemused

Kui riskid, mis on tegelikult üsna suured, kõrvale jätta, on Swedbanki majandustulemused olnud viimasel kümnendid üsna head. Baltimaade suurim pangandusgrupp sai väga tugevalt räsida finantskriisi ajal. Toona sai pank 10,5 miljardit Rootsi krooni (praeguse kursi järgi miljard eurot) kahjumit ning aktsia hind kukkus ning panga ellujäämine oli küsimärgi all. Olukord oli nii hapu, et sekkuma pidi Rootsi riik, kes omandas 2009. aasta märtsis 3,3 protsenti Swedbanki aktsiatest. Samal ajal sai panga tegevjuhiks Michael Wolf, kes kutsus finantsjuhiks Erkki Raasukese. Wolf tegi lühikese ajaga imet, kriisist suudeti väljuda edukalt ning mõned aastad hiljem peeti Swedbanki edukaimaks kriisist väljunud pangaks Euroopas.