Mereakadeemia otsib partnereid Namiibia turule viimiseks

Euroopa Liidu programmi Interreg Kesk-Läänemere meetme projekti SME Aisle eesmärgiks on Soome, Eesti, Läti ja Rootsi merendussektori ettevõtete ekspordipotentsiaali kasvatamine Lõuna-Aafrika turul. Projekti kogueelarve on 1,73 miljonit eurot, millest Mereakadeemia osa on 400 tuhat eurot.

Projekti juhtpartner on Satakunta University of Applied Sciences Soomest, kel on projekti kodulehe andmetel sügavad kogemused ja tugevad kontaktid Namiibia ärikeskkonnas. Sama koduleht kinnitab, et projekti põhieesmärk tekitada Namiibias turvaline sisenemispunkt Lõuna-Aafrika turule ning laiendada sealtkaudu müüki teistesse piirkonna riikidesse, näiteks Angoolasse, Mosambiiki ja Lõuna-Aafrika Vabariiki.