Piret Mürk-Dubout: lahkumiseks ei ole ükski hetk õige. Süda jääb valutama

Kas teil tõesti siit Tallinna Lennujaama juhi kabinetist kahju lahkuda pole?

Ega need lahkumisotsused kergelt ei sünni. Kui ma pea kolm aastat tagasi Tallinna Lennujaama tulin, siis oli mul kaks eesmärki. Esiteks: suurendada Eesti ühendatavust Euroopaga ning saavutada tasakaalus ja riskivaba lennuettevõtjate portfell. Eelmise aasta lõpuks jõudsime rekordilise kolme miljoni reisija piirimaile. Meie müügistrateegia on paika pandud ja see läheb edasi. Mu teine eesmärk oli realiseerida mahukad investeeringud, teenindada ära Eesti Euroopa Liidu eesistumine. Investeeringute suurem faas on tänaseks tehtud, järgmine faas on kavandatud 20-25 aastaks, et Tallina lennujaam oleks tulevikku suunatud ja jätkusuutlik, suudaks teenindada veel rohkem reisijaid – ja et see ettevõte püsiks kasumis.

Need kaks eesmärki on tänaseseks suuresti täidetud. Ja kuigi mul on emotsionaalselt raske sellest ettevõttest lahkuda, siis ma tean, et selle pühendunud professionaalne meeskond töötab edasi kõigi väljatöötatud pikaajaliste kavade järgi. Mind ajendab seda otsust vastu võtma teine väga ulatuslik, suur ettevõte ja isiklik areng.

Otsus oli ootamatu. Pealegi võiks lennujaama juhi amet olla unistuste töökoht – ometi teete te kannapöörde, miks?

Ega pakkumised ei tule kunagi tellimise peale ega siis, kui neid vaja on. Tulevase tööandja ootused said selgeks läbirääkimiste protsessis, ja selle käigus tuli ka endas selgusele jõuda, kas mul on võimalik pakkuda seda väärtust, mida minult oodatakse. Kas see hetk on õige? Teate, lahkumiseks ei ole kunagi ükski hetk õige. Süda jääb valutama. Jään üheks Tallinna lennujaama kõige suuremaks fänniks, tähistan koos nendega kõiki järgmise võite. See on edukas ja väga heas finantsseisus ettevõte. Loodan, et lennujaam saab võimeka ja inimestega hästi läbi saava juhi.

Te asute Tallinki juhatuse liikmeks, mitte juhiks. Miks te nõustusite pakkumisega, mis teeb teist number ühe asemel number kahe või kolme?

Eks ma juurdlesin ka ise. Valdkond, millega ma lähen tegelema, on rahvusvaheline müük ja kaubandus, ka sellel töökohal toetan Eesti turismi arengut. Ma tegin otsuse, et minust saab ühe juhtimistiimi liige, mis on taas kord üks arenguetapp.

Mida te ikkagi täpsemalt tegema hakkate? Missugused on teie konkreetsed eesmärgid Tallinki juhatuse liikmena?

Konkreetsetest eesmärkidest räägiksin siis, kui ma Tallinkisse tööle asun, ja see juhtub 15. aprillil. Täna võin öelda, et minuga on kokku lepitud Põhjamaade turismiliikluse suurendamises, pardateenuste kvaliteedi arendamises, kaubanduse arendamises ja ka vastutustundliku ettevõtte strateegia juurutamises. Nendes valdkondades on mul hea rahvusvaheline kogemus ja mul on ettevõttele anda väärtust, mida minult oodatakse.

Kes teid ära rääkis? Paavo Nõgene? Enn Pant? Ain Hanschmidt võib-olla?