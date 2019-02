Tallinna Lennujaama juht Piret Mürk-Dubout lahkub ametist

Piret Mürk-Dubout sõnul ei tulnud otsus ametikohta vahetada kergelt. «Olen viimased kolm aastat koos meeskonnaga töötanud selle nimel, et meie riigi üks olulisemaid väravaid areneks ning annaks edasi positiivseid emotsioone nii eestlastele kui ka meie külalistele,» ütles Mürk-Dubout.

Ta rääkis, et lennujaama reisijate arv on selle aja jooksul kasvanud pea kolmandiku võrra, ellu on viidud mahukaid ehitustöid, viimati valmis aastavahetusel Eesti suurim parkimismaja. Seetõttu on käes sobiv hetk anda teatepulk üle järgmisele juhile ning panna end ise proovile uues valdkonnas, lisas Mürk-Dubout.

Tallinna Lennujaama nõukogu esimehe Märten Vaikmaa sõnul on Pireti panus lennujaama arengusse olnud erakordne. «Kõik projektid on edukalt ellu viidud, lennujaama reisijate arv on kerkinud kolme miljoni reisijani ning paigas on lennujaama pikaajaline arengustrateegia, mille alusel saab lennujaama tegevust planeerida järgmisteks aastakümneteks. Tänan Piretit suurepärase töö eest ning soovin talle edu järgmiste väljakutsetega,» lisas Vaikmaa.

Uue juhi leidmiseks kuulutab nõukogu välja konkursi. Otsuse, kellest saab järgmine Tallinna Lennujaama juht, teeb ettevõtte nõukogu aprillis.

Liitub Tallinkiga

Veidi enne Tallinna Lennujaama teadet saatis börsiteate ka Tallink Grupp, kus teatas, et kontserni juhatuse koosseisus on viidud läbi muudatused. Ettevõttest lahkub pikaajaline juhatuse liige Andres Hunt ja tema asemele tuleb Piret Mürk-Dubout, kes hakkab vastutama kontserni müügi ja turunduse, korporatiivse kaubamärgi, Tallink Duty Free, pardateenuste ning vastutustundliku ettevõtluse valdkondade eest.

Tallinki juht Paavo Nõgene ütles, et Piret Mürk-Dubout on väga pikaajalise ja laia rahvusvahelise kogemusega Eesti tippjuht. «Minu sooviks oli Tallinki juhatust täiendada rahvusvahelise müügi ja turunduse taustaga inimesega, kellel oleks töökogemus ka väljaspool Eestit,» rääkis ta.

Andres Hundi lahkumise kohta ütles Nõgene, et see oli Hundi enda soov, et kaaluda elus uusi võimalus. «Tallink Grupi juhatuse ja kogu Tallink Grupi pere nimel soovin ma Andresele edasiseks kõike head ning tänan teda pikaaegse ja märkimisväärse panuse eest meie ettevõtte arengusse,» lausus Nõgene.