Kahtlast raha liigutas kinohuviline ärimees

Eile kirjutas Postimees, et 2008. aasta lõpus tegevust alustanud ja pisikeses kontoris tegutsev osaühingu Formus Baltic Swedbankis asuvale kontole kandis kokku pea 100 miljonit eurot ettevõte, mille taust on kahtlane. Maksed laekusid Formusele Suurbritannia ettevõttelt Wireberg Company LLP, mille omanikfirmasid Milltown ja Ireland & Overseas juhtisid Läti kurikuulsad tankistid ning firmad ise on tähtsal kohal näiteks Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtši väidetavates rahapesuskeemides.