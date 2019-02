Kolmapäeval paljastas Rootsi ringhääling, et Swedbankis võis toimuda ulatuslik ja süstemaatiline rahapesu, mis kestis pea aastakümne ning oli seotud Danske Banki Balti üksustega. Jahmatava uudise valguses kohtusime Vadim Kleineriga, kes on viimased üheksa aastat heitnud koos kolleegi Bill Browderiga valgust kuritegelikule Vene rahale, mis liikus läbi rahapesumasinate Euroopasse. Tema sõnul on rahapesuskandaalide puhul tähtis, et toimunu eest vastutavad pangajuhid saaksid karistatud, teisiti pole võimalik vigast finantssüsteemi parandada.