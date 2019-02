Enam kui viiendik Swedbanki väärtusest on haihtunud

Analüütikute sõnul on suurim risk, et investeerimisfirma Hermitage Capital Management kaasasutaja ja tegevjuht Bill Browder esitab panga vastu kriminaalkuriteo avalduse.

Eile õhtul analüütikutega toimunud telekonverentsikõnelusel, ütles Swedbanki juht Birgitte Bonnesen, et Browder on talle kinnitanud, et viimane panga vastu kriminaalkuriteo avaldust ei esita. Mõned hetked hiljem ütles Browder Bloombergile, et see ei ole tõsi.

Browded on öelnud uudisteagentuurile, et tal endal on tõendeid Swedbanki seostest Danske skandaaliga ning nad plaanivad esitada Swedbanki vastu avalduse kriminaalkuriteo süüdistamise esitamiseks.

Sama kinnitas Browder täna Reutersile ning sõnas, et plaanib esitada kuriteoavalduse koos Rootsi võimudega.

«Näeme kriminaalsüüdistuse perspektiivi Bill Browderi poolt ja potentsiaalset USA poolset uurimist,» kirjutasid investeerimispanga Jeffreys analüütikud klientidele. «Usume, et investorid jäävad Swedbanki aktsia suhtes ettevaatlikuks,» kirjutas Citigroupi analüütikud eile klientidele. «Ehkki väidetavalt kahtlaste tegevuste skaala on väike, näitab Danske Banki kogemus 2018. aastal, et investorid võivad pärast hinnakorrektsiooni tulla kiiresti sisse.»

Swedbanki suuruselt teine aktsionär Folksam Grupp, kellele kuulub seitse protsenti ettevõtte aktsiaid ütles Bloombergile, et nad võtavad kahtlustusi väga tõsiselt ning loodavad Swebankilt saada kõiki asjasse puutuvaid detaile.

Suuruselt kolmas aktsionär pensionifond Alecta, kelle aktsiaosalus jääb veidi alla viie protsendi, ütles, et Swdebank on neile kinnitanud, et nad on tegutsenud õigesti.