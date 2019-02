Läti: Rail Balticu valmimine lükkub kindlasti mitu aastat edasi

«Rail Balticu projekt on jäänud ajagraafikust maha ning eksperdid usuvad, et selle projekti elluviimine võtab umbes 2,5 aastat kauem aega,» ütles Linkaits Läti Raadiole antud intervjuus. See tähendab ka, et mitmed Rail Balticu ehitusetapid, mis oleksid pidanud algama 2020. aastal, võivad alati hiljem.