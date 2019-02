Kantsler: Austria jätkab Nord Stream 2 toetamist USA vastuseisust hoolimata

«USA on juba öelnud, et on selle projekti vastu, ja me teame seda. Meie toetame seda projekti, sest oleme huvitatud stabiilsetest gaasitarnetest Austriasse,» ütles Austria valitsusjuht teleusutluses pärast kohtumist USA presidendi Donald Trumpiga Valges Majas.

Kurzi ütles, et «lõppude lõpuks on Euroopas selle projekti osas teatav kokkulepe ja me läheme sellega edasi».

Tema sõnul vajab Austria gaasi kütteks ja tööstustootmiseks.

Kantsler märkis, et Austria võiks osta gaasi ka Ühendriikidest, kuid «kuni Vene hind on USA omast soodsam, on Venemaa võluvam partner».