Riik uhab raudteedesse ligi pool miljardit eurot

«Meie eesmärk pole ainult tänase taristu kvaliteedi säilitamine, vaid iga aasta tuleks astuda samm edasi paremuse suunas,» ütles minister. «Ühelt poolt on oluline sõidukiiruse tõstmine reisirongidele, teisalt raudtee ületuskohtade muutmine ohutumaks nii autodele kui jalakäijatele,» lisas ta.

Olulisemad investeeringud on Tallinn-Tartu ja Tapa-Narva raudtee kiiruse tõstmine ja Riisipere-Turba raudtee ehitamine, mis on rahastusotsuse juba saanud. «Riisipere-Turba raudteelõigu ehitus on juba täna töös ning kui antud lõik end tõestab, tuleb meil kaaluda ka raudtee pikendamist,» ütles Simson.