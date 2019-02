Prokuratuur hoiab Swedbanki võimaliku rahapesul silma hoolikalt peal

«Kuna praegu avaldatud andmed on seotud Danske pangaga, siis kontrollime väiteid Danske menetluse raames. Samas vajadusel ei saa me välistada uue menetluse alustamist või materjalide eraldamist olemasolevast kriminaalmenetlusest,» ütles prokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.

Ehkki Rootsi suurpanga Swedbanki tippjuhtkond on varem korduvalt avalikult kinnitanud, et neil pole olnud rahapesukahtlusega ettevõtteid kliendiks ning nad pole olnud rahapesuskeemidega kuidagi seotud, paljastab värske andmeleke, et läbi Swedbanki kontode voolas vähemalt 5,8 miljardi USA dollari jagu kahtlast raha, kirjutas Postimees eile hommikul.