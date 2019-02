Analüütikud: Swedbank ei suutnud veenda mitte milleski

Kui analüütikud küsisid meie aja järgi kell kuus toimunud konverentsikõnel, kas ta saab lükata tagasi Rootsi meedias ilmunud väited, et Swedbankist käis läbi 3,78 miljardi euro jagu Danske Banki Eesti filiaaliga seotud kahtlast raha, vastas Bonnesen, et ta ei saa seda teha. Seejärel ütles ta analüütikutele, et rahapesijate vastu ristisõtta astunud investor Bill Browder on kinnitanud, et viimane panga vastu kriminaalkuriteo avaldust ei esita. Mõni hetk hiljem ütles Browder, et see ei ole tõsi, vahendab Bloomberg.