Venemaa tuleb Eesti kalafirmasid tuulama

Kokku on tänavu planeeritud mitmeid inspekteerimist sihtriikide pädevate asutuste poolt. Lisaks Venemaale ka Aserbaidžaani ja Austraalia ametid, teatas VTA.

«Ülejäänud ettevõtetele kehtivate impordikeeldude võimalik eemaldamine tuleb kõne alla siis, kui Eesti ja Läti vastavad institutsioonid on esitanud piisavad tõendid, et tuvastatud rikkumised on kõrvaldatud,» ütles Rosselhoznadzori pressiesindaja toona.