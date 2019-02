Ametnik lõi krati, mis leiab maksejõuetud firmad

Avaliku sektori ideede seast tunnistati parimaks ministeeriumi majandusanalüüsi valdkonna juhi Priit Tinitsa kratt, mille eesmärk on hinnata ettevõtete maksejõuetust ja käivitada maksejõuetusmenetlus. Ministeeriumi sõnul esitati konkursile vaid idee ja autorit selle taga nad ei teadnud.

Olukorras, kus Eestis on võimalik täna ülikiirelt asutada ettevõtteid, kestab ettevõtte likvideerimine keskmiselt 3 aastat, samas kui Soomes 11 kuud ja Iirimaal 5 kuud. Küll aga on Eesti avaliku sektori käsutuses maailma mastaabis unikaalne äriregistri andmebaas ning maksuameti poolt kogutav info, mis teeksid ennustustöö krati jaoks üsna lihtsaks.

Teise võiduidee autor on Vootele Veldre, kelle poolt välja pakutud krati ülesandeks oleks kaasajastada ajutise töövõimetuspuhkuse vormistamise süsteemi. See võimaldaks arstidel prognoosida paremini töövõimetuse kestvust ning hinnata töötaja võimekust kodus osaliselt tööd teha. Samuti saaks tööandja kohe peale töötaja haigestumist teada, kui kaua ta tõenäoliselt töölt eemal on, kas ta võib osaliselt kodus tööd teha ning planeerida paremini töötaja asendamist.