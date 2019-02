Taani finantsjärelevalve avalikustas Eestiga peetud kirjavahetuse

Taani finantsministeerium uuris DFSA-lt, kas oleks võimalik avaldada kaks FI ja DFSA vahel vahetatud kirja. Kuna Taani valitsuse juures asuv õigusnõunik märkis, et nende kirjade avaldamine antud olukorras ei rikuks DFSA konfidentsiaalsuskohustust, otsustas DFSA need avaldada, teatas DFSA.

Esimene avalikustatud kiri oli 2009. aasta oktoobris FI-lt saadetud kiri, kus FI teavitas Taani järelevalvet, et viis Danske Eesti filiaalis läbi kohapealse inspektsiooni ning kuigi tuvastas mõningaid puudujääke rahapesuvastases kontrollis, on filiaali riskidest teadlik ning on rakendanud kõrgeimatele rahvusvahelistele standarditele vastavaid ning piisavaid meetmeid, mis on piisavad mitte-residentide äriga jätkamiseks.

Teine avalikustatud kiri on saadetud DFSA poolt FI-le 2013. aasta aprillis, milles Taani finantsjärelevalve märgib, et nende hinnangul oleks toona tekkinud kahtluste tõttu mõistlik viia Eesti filiaalis läbi kohapealne inspektsioon. DFSA lisas, et kui FI otsustab selle inspektsiooni läbi viia, on Taani järelevalve meeleldi nõus selles inspektsioonis osalema ning märkis, et kohale peaks tooma ka Danske kontserni vastavuse ja rahapesu tõkestamise eest vastutavad isikud.

DFSA teatas, et kuivõrd FI poolt 2014. aastal läbi viidud inspektsioonide tulemusena oli Danske sunnitud loobuma oma mitte-residentide äri portfellist, siis on see ka tõendus sellest, et FI-l oli olemas pädevus panna lõpp filiaalis toimunud rikkumistele ning ei olnud seega sõltuv DFSA poolt Taanis tehtavatest toimingutest. «See asjaolude käik peegeldab vastutuste jagunemist nõnda nagu on ette nähtud Euroopa Liidu legislatsioonis,» lisas DFSA.

Finantsinspektsiooni (FI) juhatus tegi teisipäeval Danske Bankile ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis. Pank peab enda tegevuse Eestis lõpetama kaheksa kuu jooksul alates ettekirjutuse tegemisest, arvestades seejuures filiaali praeguste klientide huve, teatas FI.

Aastatel 2007-2015 on Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud tehinguid 200 miljardi euro eest ning paljusid nendest tehingutest peetakse praegusel hetkel kahtlasteks.

Skandaali tõttu astus ametist tagasi Danske Banki juht Thomas Borgen ning mitmel pool Euroopas Liidus on võetud suurema tähelepanu alla finantssektorit puudutavad reeglid ja kontrollmehhanismid.