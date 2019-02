Erki Kilu: Danske klientide raha pidi ju kuhugi liikuma

Veel eelmise aasta sügisel ütlesite, et Danske juhtum on üksikjuhtumiga. Ilmselt te eksisite: Swedbanki kahtlustatakse selles, et sealtkaudu liikus kahtlast raha. Miks te aastat tagasi nii kindel olite, et asi on ainult Danskes?

Peale hommikul ilmunud loo ei ole vahepeal palju informatsiooni juurde tekkinud. Mul on selle ühe artikli põhjal väga raske sisulisi arvamusi esitada. Eelmise aasta sügisel võis Eesti Panga andmete põhjal – ja võib ka täna – kindlalt öelda, et see puudutas ainult kahte panka: Danske ja Versobank. Ülejäänud pankade maksemahud näitasid täiesti tavapärast äritegevust. On oluline aru saada, kust Danske klientide raha tuli ja kuhu see liikus: kliendid pidid ju oma makseid kuhugi edasi kandma. Ka on oluline eristada, kas tegemist on kahtlaste tehingutega või tavapärase äritegevusega.

Jäin mõtlema lihtsa näite peale: kui need ettevõtted või Danske kliendid pidid ostma kas või lennukipileti või maksma viiesajaeurose arve reisibüroole, mille konto ei olnud Danske pangas, siis pidi see raha ju teise panka liikuma. See on vaid üks näide – kuid missuguste klientide ja tehingutega on tegemist, sellele küsimusele oskab vastata Swedbank, minul on seda keeruline hinnata.

Just seesama põhjus – Danske ei tegutsenud suletud ruumis – oleks võinud ju teha nii pangad kui ka pangaliidu juba ammugi tähelepanelikuks. Nüüd Swedbankiga seoses tekkinud küsimused oleksid võinud ju tekkida varem?

Praeguse seisuga räägime ikkagi neistsamadest Danske klientidest, mitte uutest juhtumitest. Kui see on nüüd teistesse pankadesse ka jõudnud, siis on see uus informatsioon.

Ehk siis te viitate, et seesama Danske asi on lihtsalt ulatunud Swedbanki?

Klientide nimesid teadmata on raske midagi täpsemalt arvata, aga selle informatsiooni põhjal, mida ma olen lugenud, saan ma küll nii aru, jah – et tegemist on samade klientidega, kes tegid makseid teistesse pankadesse.

Kuivõrd olete te pangaliidu juhina valmis selleks, et seesama probleem ulatub kõigisse teistesse Eestis tegutsevatesse pankadesse?

Valmis on selleks keeruline olla. Tulin kell kaheksa tööle ja lugesin sellest ajalehest.

Te ei teadnud enne?

Ei, ma ei teadnud seda varem. Pangaliit ei ole kindlasti ka see koht, kus me peaksime arutama pankade äritegevuse ja selle üle, kellel missugused kliendid on. Nüüd on olukord kindlasti muutunud ja ma peame seda arutama.

Rahapesul ei ole Eesti panganduses kohta, sellest on kõik pangaliidu liikmed ja pangajuhid aru saanud. Aga võib-olla olid need tavad mõni aeg tagasi natukene teistsugused. Viis-kuus-seitse aastat tagasi ei tegelenud me pangaliidus rahapesu tõkestamisega nii aktiivselt.

Ajakirjanikele on Swedbanki juht Robert Kitt jäänud täna kättesaamatuks. Millal teie temaga viimati kohtusite?