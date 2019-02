Endalegi üllatuseks: Eesti puitmajatootjate äri kasvas mühinal

Sihtriikidest olid suurima kasvuga turud Rootsi, Norra ja Soome. Positiivset tendentsi näitasid veel Holland, Prantsusmaa ja Taani, kus puitmajade eksport suurenes riigiti 1-4 miljoni euro piires. «Mahtude osas on suurima kasvu teinud Rootsi, mis on praeguseks juba praktiliselt samal tasemel, kus aastaid puitmajade esisihtriigiks olnud Norra. Positiivne on märkida, et suuri kukkumisi ei olnud ühelgi olulisel sihtturul ning tootjad on suutnud edukad olla põhiturgude kõrval ka mujal,» lisas Vahtramäe numbreid analüüsides.