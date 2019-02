Reinsalu: keegi peab rahapesu tõttu tekkinud mainekahju Eestile kinni maksma

Sõnavõtu eel ütles Reinsalu, et tal oli kõne eile õhtul valmis tehtud, aga kui ta luges täna hommikul Postimeest, siis viskas selle prügikasti. «Mis kuradi pull aastate jooksul meie riigis toimus?» küsis justiitsminister. «Praeguses olukorras tuleb astuda samme, et näidata, et Eesti sammud selles seisukohas on jäigad ja resoluutsed. Me peame taastama oma mainet maailma finantsturul,» ütles ta.

Reinsalu sõnul ei saa usaldada Danske panga koostatud raportit rahapesust. «Loed Danske raportit ja midagi ei saa aru. Öeldakse, et raha pesti ja kahtlast raha liikus läbi, aga põhjenduseks leitakse, et pankade IT-süsteemid ei ühildunud. Eelmise aasta sügisel tegin ettepaneku nimetada Eestis ametisse raportöör, kes annaks teise arvamuse. On mõistlik moodustada eraldi valitsuskomisjon, kes ei ole seotud meie pangandusega,» ütles ta.

Reinsalu rääkis, et luges riigikogu õiguskomisjoni rahapesu tõkestamise uurimise tulemusi ning sealt koor välja mitmeid probleeme. «Miljardid lendavad sinna-tänna, kui palju seda summat siis oli? Küsimus on selles, miks eelistasid rahapesijad Eestis asuvat panka?Populaarseid riike on olnud teisigi. Kas põhjala kaubamärgi pärast? Või loodi illusioon katuse pakkumise osas? Küsimus on ka meie enda järelevalves. Finantsjärelevalve jagunes Danske puhul Taani ja Eesti vahel. Tegelikkuses on üks lähtekoht: see, mis meie riigi territooriumil toimub on riigi vastutada. Ei saa olla kaugvastutus,» ütles Reinsalu.