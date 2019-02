Maailma rikkaima pere vara kasvas eile 3,3 miljardi dollari võrra

Bloombergi miljardäride indeksi andmetel kasvas ettevõtte suuromanike, perekond Waltonite vara väärtus kokku 3,3 miljardi dollari võrra 175,2 miljardi dollarini. Aasta algusega võrreldes on maailma rikkaima pere vara kasvanud 14 miljardi dollari võrra.

Waltonite vara kasvas ajal, mil mõned poliitikud on kutsunud üles ülirikaste rahakotti õgvendama. Senaator Bernie Sandors, kes teatas eile, et plaanib kandideerida USA presidendiks, on kritiseerinud Waltonite perekonda tema jõukuse pärast.

«Waltonite perekond teenib minutis rohkem kui Walmarti töötajad terve aasta jooksul,» kirjutas Sandors 14. veebruaril Twitteris. «See on see, mida me mõtleme kui räägime kreenis majandusest.»