Kredex käendas mullu 416 miljoni euro eest

KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnul on käendusmahud möödunud aastaga võrreldes pisut kahanenud. «Ettevõtjad toimetavad aktiivselt, ent praegune turu- ja tööjõusituatsioon tekitavad kahtlemata palju väljakutseid. Tuginedes ettevõtjatelt saadud tagasisidele, muutsime eelmisel aastal mitmete oma teenuste tingimusi, et need vastaksid paremini ettevõtjate hetkevajadustele. Näiteks on suurenenud vajadus investeerida hoonetesse, seadmetesse ja ka tarkvarasse, mille jaoks tõime eelmisel aastal turule uuenenud tingimustel tööstuslaenu. Samuti oleme üheskoos teiste finantsturu osalistega aktiivselt panustamas teavitustegevusse, et suurendada ettevõtjate teadlikkust erinevate rahastusvõimaluste kohta.»