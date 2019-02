Aga hakkan hoopis naabri juurest pihta. Nimelt, Soome ärileht Kauppalehti kirjutas eelmisel nädalal, et nende börsil on oodata enneolematut dividendisadu. Börsifirmad maksavad sel aastal omanikele dividendiks ligi 14 miljardit eurot, seejuures varasem rekord pärineb eelmisest aastast: «kõigest» 12,9 miljardit eurot. Võrdluseks, see on suurem kui Eesti riigi eelarve, mis on veidi üle 11 miljardi. Ilmekas näide, miks soomlased meist jõukamad on.