Inspektsioon pani hääbuvale filiaalile keelu

«Tundub, et mingid otsused vallandasid järgmised otsused, mida küll plaaniti, aga nüüd otsustati ära. Meie eesmärk Eesti poolt oli külaline võimalikult viisakalt Eestist ära saata,» ütles finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. «Nüüd kui Danske plaan on välja käidud, peame Taani ja Baltikumi kolleegidega oma tööd koordineerima,» lisas ta.

Finantsinspektsioon tõi Eesti filiaalile kirjutatud keelu põhjuseks asjaolu, et Danske Bank rikkus Eestis tegutsedes aastaid rahapesu tõkestamise vastaseid regulatsioone, lastes suure rahapesuriskiga klientidel teha panga vahendusel kahtlasi tehinguid. Lisaks eksitas Danske Eesti riigiasutusi, esitades neile puudulikku teavet ning takistas sellega tegevust. Kessleri sõnul olid panga rikkumised sedavõrd sügavad ja laiad, et need ei sobi Eesti ärikeskkonda.