Purjeseadmisest elutöö leidnud Jüri Šaraškin sai Valgetähe V klassi teenetemärgi

Jüri Šaraškinit mitmes mõttes oma eeskujuks pidav purjetaja Alar Volmer meenutas, et 1989. aastal kutsuti ta ümberilmapurjeregatile Soome meeskonda. «Andsin kõhklemata nõusoleku. Hiljem hakkas uss sees närima ja küsisin Jürilt nõu. Tema vastus iseloomustab teda just sellisena, nagu ta on: sellise kutse peale ei hakkaks enne kodust läbi ka minema!»