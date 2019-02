EL hakkab uurima finantsinspektsiooni seoses võimaliku seaduse rikkumisega Danske juhtumis

Uurimist alustati Euroopa Komisjoni kirja peale, milles kutsuti pangandusjärelevalvet kasutama kõiki tema valduses olevaid vahendeid, et välja selgitada, kas Eesti või Taani finantsinspektsioon ei ole suutnud täita oma EL-i õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Enne ametliku uurimise alustamist pöördus EBA ka mõlema asutuse poole.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on Euroopa Liidu sõltumatu asutus, mille ülesanne on tagada kogu Euroopa pangandussektoris tõhus ja ühtne usaldatavusnormatiivide kehtestamine ja nende täitmise järelevalve. Euroopa Pangandusjärelevalve üldeesmärgid on säilitada Euroopa Liidus finantsstabiilsus ja pangandussektori terviklikkus ning tagada nende tõhus ja korrapärane toimimine.