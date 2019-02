Aastaid kahjumis Eesti põlevkivi lipulaev teenis võimsa kasumi

Mullu oli Brent toornafta keskmine hind 72 dollarit barreli eest ehk kolmandiku võrra kõrgem aasta varasemast. «Esimese üheksa kuuga tõusis Brenti õlihind 30 protsenti, saavutades oktoobri alguseks viimase 4 aasta tipu – 86 dollarit barrel. USA õlitootmise kasv ja märgid maailmamajanduse jahtumisest kukutasid ta aasta lõpuks aga tagasi 53 dollari tasemele. Uus aasta on alanud küll taastumisega, aga sektorile omaselt on raske prognoosida, kas tõus jätkub või pöördub tagasi languseks,» selgitas turul toimuvat VKG finantsdirektor Jaanis Sepp.

«Lisaks rekordilistele tootmismahtudele on rõõm tõdeda, et suutsime tõsta ka põlevkivi väärindamise efektiivsust. Toodete väljatuleku suurenemine toorme ühiku kohta parandab meie konkurentsivõimet ning võimalikult madal omahind on pikaajaliselt parim rohi õlituru volatiilsuse vastu,» märkis Sepp.