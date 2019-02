Finantsinspektsioon sulgeb Danske panga Eestis?

Finantsinspektsioon lubas anda täpsemat infot lähiajal. Danske Eestis kõneisikute nimekirjas on turundus- ja kommunikatsioonidirektor Anneli Rõuk, Eesti filiaali juhataja Darius Jasinskis, rahvusvahelise panganduse juht Andrus Soodla, kohaliku panganduse juht Tiina Majajääs ja personalijuht Külli Meier. Kõikide töötajate telefoninumbrid on suunatud panga infoliinile, kuhu helistades kostub ka peale viie minuti pikkust ootamist ainult muusika.

«Agoonia lõpeb,» kommenteeris anonüümseks jääda soovinud panga endine töötaja Äripäevale , kelle sõnul on ta ekskolleegidega suheldes aru saanud, et töö Tallinnas asuvas kontoris sisuliselt seisab. «Inimesed lihtsalt istuvad.»

2017. aasta novembris algatatati Eestis kriminaalmenetlus panga Eesti filiaali osas. Uurimise all on kaks skeemi, millest kuritegelik raha pärines. Gruusias aset leidnud kelmus ja Aserbaidžaanis toimunud maksukuritegu, mõlemad aastatel 2011-2013. Rahapesu ulatus nendes kahe skeemi puhul on kokku ligi 300 miljonit eurot.