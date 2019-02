Lauluväljakul maandunud helikopter ajas omaniku kurjaks: sugulastele külla minna saab ka taksoga!

Pühapäeval umbes kell 15 maandus Tallinna Lauluväljaku territooriumile helikopter. Õhusõidukist väljunud isik suundus edasi Pirita tee äärsete elumajade poole, kirjeldas lauluväljaku haldusjuht Ivo Näro.

Kuna lauluväljak on kõigile jalutajatele kogu aeg avatud ja tuntud kui populaarne vabaaja veetmise koht, eriti nädalavahetusel, leidis Näro, et omavoliline helikopteri maandumine on ohtlik ja rikub õigust omandi kasutamisele.

«Kas on see seaduslik, et iga suvaline lennumasina juht maandab oma masina meelejägselt kellegi eraterritooriumile, selleks igasugust territooriumi valdaja luba omamata?» uuris Näro lennuametilt.

Ta nõuab lennundust reguleerivalt ametilt vastust, kas ja millistel asjaoludel on üldse õigus lauluväljakule maanduda. «Kui Tallinna Lauluväljak on meie teadmata määratud Tallinna piirkonna lennuväljaks, palume vabandust ning sulgeme oma territooriumi igasuguseks muuks maapealseks liikluseks,» on Näro irooniline.

Lennuamet: maandumiseks peab olema omaniku luba

Lennuameti üldosakonna juhataja Marelle Pihlak ütles, et neile on juhtumi kohta info edastatud ning hetkel käib asjaolude selgitamine, mistõttu nad täpsemaid kommentaare anda ei saa.

Ta selgitas taustaks, et kui ärilise lennutegevuse puhul võib helikopter maandumiseks kasutada sertifitseeritud lennuvälja või kopteriväljakut. Sertifitseerimata platside kasutamine on lubatud, kui lennuamet on selleks välja andnud ühekordse loa.