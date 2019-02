Huawei asutaja: USA ei suuda meid alistada

Ren Zhengfei sõnul on tema tütre ja Huawei fintantsjuhi Meng Wanzhou vahistamine Kanadas selgelt poliitiliselt kallutatud otsus. Ühendriigid süüdistavad Mengi rahapesus, pankade petmises ja ärisaladuste varastamises. Huawei on siiani kõiki süüdistusi eitanud.

«USA ei suuda meid mitte mingil juhul alistada,» ütles Ren. «Maailm ei hülga meid, sest me oleme tehnoloogiliselt arenenumad ja nad vajavad meid. Isegi kui USA suudab veenda mitmeid riike meist ajutiselt loobuma, siis see ei hävita meid.»

Samas nentis Reng, et klientide kaotamine teeb konglomeraadi ärile haiget. Nii USA, Austraalia kui ka Uus-Meremaa on blokeerinud Hawei 5G infrastruktuuri rajamise riigihangetel osalemast. Huawei tegevust on asunud uurima ka mitmed teised riigid nagu Kanada, Saksamaa, Jaapan ja Suurbritannia.