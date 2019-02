Euroopa teadus vajab revolutsiooni asemel evolutsiooni

EL on seadnud eesmärgi, et teadusele ja innovatsioonile peaks minema kolm protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT), sellest üks protsent avalikust sektorist ja kaks protsenti erasektorist. Selleni pole Euroopas jõutud.

Eesti arve vaadates tuleb avalikust sektorist 0,6 protsenti, mis on küll ELi keskmisest kõrgem, aga jääb alla ühe protsendi. Positiivne märk on möödunud aasta lõpus saavutatud erakondadeülene kokkulepe, mille kohaselt peaks uus valitsuskoalitsioon rohkem ühe protsendini jõudmisse panustama. Tõehetk saabub aga siis, kui uus valitsuskoalitsioon on koos.

Eesti jääb eelkõige maha eraettevõtete investeeringutes, ja siin on mitu põhjust. Meil on suurem osa väikeseid või keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on vähem võimekust seda teha. Aga probleem on ka see, et seda ei teadvustata piisavalt.