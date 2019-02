Paidesse kerkib 100 miljoni eurone tehas

E-Piim sai tunamullu PRIA-lt 15 miljoni eurose suurprojekti toetuse, möödunud aastal sõlmiti 25 protsendi suuruse osaluse emiteerimise eelkokkulepe hinnaga 15 miljonit eurot maailma suurimale piimatoodete hulgimüüjale Interfood Holding BV.

Juulis väljastas Paide linnavalitsus ehitusloa 14 hektari suurusele kinnistule 100-miljonilise tööstuse ehitamiseks, mida rahastatakse kahe kolmandiku ulatuses pangalaenudega.

Kui Nordecon teatas möödunud nädalal börsile, et ehitushankel tunnistati edukaks nende pakkumine, mille maksumus on käibemaksuta 29 miljonit eurot, ei saa ehitusega alustada enne, kui tehnoloogialepingutel on allkirjad ning PRIA-st on olemas kooskõlastused.

AS E-Piim Tootmise projektijuht Aare Annus ütles BNS-ile, et kuna tehase puhul keerleb kõik ümber tehnoloogia, siis ehitatakse sisuliselt kast ümber seadmete. Tema sõnul ajastatakse ehitus selliselt, et kõigepealt soetatakse sisendid ja seejärel sõlmitakse ehitusleping ja muud väiksemad hankelepingud, näiteks kommunikatsioonide rajamiseks.

«Iga suure projektiga on nii, et ega asjad kiiresti ei käi. Me ootame PRIA lõplikku vastust, mis peaks 20. märtsi paiku tulema – vastavalt määrusele oli see meede kaheetapiline, kui juulis 2017 kuulutati E-Piim võitjaks, siis oli poolteist aastat aega, et kogu dokumentatsioon PRIA-le ette valmistada, sealhulgas ehitusluba, detailplaneering, hanked läbi viidud ja muid väiksemaid dokumente,» rääkis Annus.

«Enne jõule sai PRIA-le ära esitatud ja vastavalt määrusele on neil aega 60 tööpäeva materjalid läbi vaadata, kui on küsimusi-parandusi, siis tuleb nendega tegeleda ja 20. märtsi paiku peaks lõplik vastus tulema,» ütles Annus.

Tunamullu 56,3 miljoni eurose käibe juures 1,3 miljonit eurot kasumit teeninud piimandusühistu müüs 14,7 protsenti toodangust väljaspoole Euroopa Liitu. Näiteks müüdi koostöös Taani suurima mahepiimandusühistuga Thise Hiina turule kõrge lisandväärtusega demineraliseeritud vadakupulbrit ning koostöös Interfoodiga peaks eksport Aasiasse suurenema.

Annuse sõnul andis leping Interfoodiga pankadele kindluse tööstuse ehituse rahastamiseks: vajadusel ostab Euroopa kahe suurima tootja hulka kuuluv Hollandi ettevõte kogu toodangu.

Uue tehase peamiseks toodanguks on juust ja pulbrid, kuna nendes tootegruppides on E-Piimal pikaajalised kogemused.