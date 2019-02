Video: kulukamad lubadused tulid erakondadelt, kes ei ole võimu juures olnud

Kirsipuu sõnul tuli võimatuid lubadusi käibemaksupiirangute ning põllumajandustoetuste vallas, mille reeglid on Euroopa Liidu tasandil sätestatud. «Kokku oli veidi alla 3100 lubadust, millest 775 hindasime hinnatavaks,» rääkis ta. Võimatudi lubadusi leidus tema sõnul pea igas erakonnas, kuid üldiselt oli neid vähe.

Rahandusministeerium koostas valimislubaduste analüüsi tänavu neljandat korda. Kirsipuu sõnul on teemad ja fookused aastatega muutunud. «Välja saab tuua selle mustri, et erakonnad, kes ei ole võimu juures olnud, on teinud kulukamaid lubadusi,» ütles ta.