Rahandusministeerium paneb erakondade valimislubadustele hinnalipikud külge

Kirsipuu sõnul on töö valimislubadustega ketnud juba terve aasta. Koostöö erakondadega on tema sõnul olnud hea, kaasatud olid ka peaaegu kõik ministeeriumid ja maksu- ja tolliamet. «Me räägime praegu kiirhinnangutest ja suurusjärgust. Pole välistatud, et me nädala jooksul veel mõnda numbrit täpsustame või kohendame. Mitmed erakonnad on ka valimisperioodi jooksul platvormi muutnud ja mitmed hinnangud on kuhjunud viimastesse nädalatesse ja seetõttu ei ole kogu erakondade tagasiside meieni jõudnud,» ütles Kirsipuu. Ta lisas, et erinevate lubaduste kulusid poleks mõistlik kokku liita, sest paljud lubadused on omavahel seotud ja seega ei pruugi tulla kokku õige kulu.